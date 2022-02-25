Назначен новый прокурор Петрозаводска

Прокурором Петрозаводска назначен Сергей Кокорев, занимавший до этого пост заместителя прокурора одного из районов Санкт-Петербурга.

Он начал свою карьеру в 1998 году с должности следователя прокуратуры. В последние годы в его должностные обязанности входила работа по поддержанию государственного обвинения в судах.

Награжден медалью «За верность закону» III степени.

Как сообщалось ранее, предыдущий прокурор Петрозаводска Артур Фрейман ушел в отставку 24 января вместе с четырьмя заместителями.