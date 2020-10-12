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Норвежско-российская торговая палата: "Наша организация не имеет никакого отношения к изданию и распространению буклета "9 вкусов жизни".

Новости. Общество
10:28, 13 Октября 2020
фото: ©Столица на Онего
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Участник международного проекта по развитию гастрономического туризма из Карелии потребовал остановить распространение буклета в России.

Редакция "Столицы на Онего" получила ответ из Норвежско-российской торговой палаты в Осло на журналистский запрос, касавшийся буклета "9 вкусов жизни. Гастрономическое наследие Северных стран и России". Об этом буклете без выходных данных, распространение которого потребовал остановить карельский участник международного проекта по развитию гастрономического туризма, мы рассказывали в статье "Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу".

"Наша организация не имеет никакого отношения к проекту "Вкусные" аспекты провинции", а также изданию и распространению буклета "9 вкусов жизни", – говорится в письме Норвежско-российской торговой палаты.

Более того, как сообщила нам ее координатор проектов и мероприятий Ксения Борзенина, представительства палаты в Москве не существует уже несколько лет, поскольку оно было закрыто в 2016 года.  

Комментариев со стороны Совета министров Северных стран, которые бы прояснили ситуацию, до сих пор не последовало.

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