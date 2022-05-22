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Новая магистраль в центре Петрозаводска разрушилась через 5 месяцев после открытия (ФОТО)

Новости. Общество
12:54, 23 Мая 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Дорога на улице Куйбышева, открытая после реконструкции в декабре 2021 года, просела через пять месяцев и потребовала ремонта.

В редакцию «Столицы на Онего» водители прислали фото, на которых запечатлели разрытую дорогу вдоль магистрали на Куйбышева.

«Эту дорогу только сделали, что опять случилось, кто начал раскопки?!» — интересуются водители Петрозаводска.

В Минстрое Карелии журналистам рассказали, что сегодня на улице Куйбышева компания «Технострой» Управления автодорог Карелии проводит гарантийные работы по восстановлению дорожного полотна.

«Подрядная организация в рамках гарантийных обязательств устраняет дефекты просадки дорожного полотна, проявившиеся в результате эксплуатации объекта», — объяснили в пресс-службе Минтранса Карелии.

Напомним, строительно-монтажные работы на улице Куйбышева начались весной 2021 года. На сотни миллионов рублей была проведена реконструкция существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса. Магистраль создавалась с целью разгрузить улицу Кирова, улучшить транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке появился мост через реку Неглинку, разворотное кольцо в районе Ленинградской улицы, дополнительные остановочные пункты и светофоры. Проект реализован в рамках ФЦП к 100-летию Карелии.

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