Колесо обозрения демонтируют на набережной Петрозаводска

Ранее 30-метровый аттракцион выставили на продажу.
В петрозаводском парке культуры и отдыха подрядчик демонтирует колесо обозрения. Ранее мы сообщали о том, что новый аттракцион купили на заводе в городе Ейск.
Напомним, старое 30-метровое колесо обозрения ранее выставляли на продажу. Аттракцион поднимал петрозаводчан и гостей карельской столицы на протяжении примерно 30 лет.
По размерам старая и новая конструкции примерно схожи. Также напомним, отработавшее колесо обозрения ранее предлагали купить жителям Медвежьегорска.
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