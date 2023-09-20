Новое колесо обозрения появится в парке культуры и отдыха Петрозаводска

По окончании сезона старый аттракцион демонтируют.

Как «Столице на Онего» рассказали в администрации петрозаводского парка культуры и отдыха, старое 30-метровое колесо обозрения выставили на продажу.



Пока покупателей не нашлось, но в любом случае по окончании сезона аттракцион демонтируют, и в парке установят новое колесо обозрения. Его уже купили на заводе в Ейске.



Как сообщил наш собеседник, по размерам конструкции примерно схожи. Отработавшее колесо снимут ориентировочно в середине октября.



Отметим, действующий аттракцион поднимал петрозаводчан и гостей карельской столицы на протяжении примерно 30 лет.