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Новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом установлен в Карелии

Новости. Общество
09:22, 08 Февраля 2022
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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С начала года в республике впервые зарегистрировано 1182 заражений коронавирусной инфекцией за сутки.

По данным на 8 февраля, за прошедшие сутки выявлены 1182 инфицированных, из них непривитых – 1123 (95%). Накануне этот показатель был 1033. Всего с начала пандемии зарегистрировано 106313 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 13384 ребёнка. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получает лечение 871 пациент, в состоянии средней тяжести – 809 человек, в тяжёлом – 54 (из них непривитых - 53).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 99803 человека, за последние сутки – 656.

За сутки зарегистрированы еще три смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1346 человек.

Ранее сообщалось, сразу три школы в Карелии ушли на дистант из-за коронавируса.

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Комментарии

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сникерс
2022-02-08 09:35:48
спасибо демократизаторам за уничтожение медицины!
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