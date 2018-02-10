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Новости. Общество
14:21, 10 Февраля 2018

Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор

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Олег Ковригин, наш соотечественник, проживающий в Литве, собирается вложить 200 млн рублей, чтобы построить в Петрозаводске современный офтальмологический центр, предложение о частногосударственном партнерстве правительству Карелии он уже сделал, а пока чиновники думают, инвестор интересуется у жителей республики: хотят ли они, чтобы у них появился новая глазная клиника.

Олег Ковригин в Карелии человек не новый: именно он является создателем офтальмологического центра на набережной Варкауса, 1-б. Клиника работает чуть более полугода, за это время смогли получить консультации специалистов более 6 тысяч человек, три тысячи пациентов были прооперированы и вернули себе возможность смотреть на мир без очков.

"Не много людей, которые бы реально хотели вложить деньги в Карелию, - сказал Ковригин, - я инвестирую, потому что я ваш соотечественник, проживающий в Литве. Я хочу, чтобы у меня на родине, в России, была лучшая офтальмология, применяю свои знания и многолетний опыт - развиваю в целом офтальмологию республики, а не только одну клинику. Это строительство новых зданий, внедрение новых технологий и современных методов лечения. Но так как это важная социальная сфера, я считаю, что нужно знать общественное мнение о всех проектах, которые мы предлагаем правительству на рассмотрение. А именно: речь идет не только о реконструкции здания на набережной Варкауса, которую мы уже ведем, но и строительстве и реконструкции дополнительных площадей в республике. Например, в Республиканской больнице".

Сейчас правительству поступило от инвестора Ковригина предложение о частногосударственном партнерстве.

"Мы предлагаем отдать нам в реконструкцию и дальнейшее пользование на 20 лет помещения четвертого этажа здания больницы на Лесном проспекте, 40 - мы полностью их реконструируем. Причем выполним не просто косметический ремонт, а сделаем перепланировку, заменим устаревшее технологическое оборудование, окна, двери, поставим новые лифты. И на базе круглосуточного стационара нашего офтальмологического центра мы сможем наладить работу не только взрослого, но и детского офтальмологического отделения с комфортным пребыванием для мам с детьми, а также своевременной экстренной помощи. То есть создать необходимые условия, чтобы обслуживать бОльшее количество пациентов, пришедших за медицинской офтальмологической помощью, и уберем такую проблему, как очередь на оказание офтальмохирургической помощи".

Согласитесь, что не каждый день в Карелию приходит инвестор с предложением о партнерстве, поэтому эту идею уже обсудили на заседании Общественного совета при Минздраве Карелии.

Пока чиновники решают – принимать или не принимать предложение инвестора, Ковригин интересуется у жителей Карелии: хотят ли они, чтобы в республике появился новый офтальмологический центр с современным детским отделением для своевременного лечения заболеваний глаз?

Подробности предложения, а также о развитии проекта офтальмологии в Карелии Олегом Ковригиным читайте здесь.

Голосовать можно в комментариях или на сайте Офтальмологичкского центра Карелии.

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