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Офтальмологический центр Карелии подготовил подарок для пациентов

Новости. Общество
11:00, 31 Декабря 2020
фото: © Офтальмологический центр Карелии
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Офтальмологический центр получает дополнительную лицензию, которая позволит работать в клинике терапевту на постоянной основе, сообщил учредитель клиники Олег Ковригин.

Сегодня, как отметил гендиректор Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов, клиника работает в спокойном режиме, но при этом коронавирус сделал свое дело, и не все запланированные объемы медицинской помощи удалось выполнить, так как приход в клинику пациентов ограничивался отрицательным тестом на COVID-19.

"Сейчас мы сертифицируем еще одну услугу, что будет являться еще большей защитой от коронавируса", – поделился учредитель Офтальмологического центра Олег Ковригин.

Сегодня, для того чтобы попасть в глазной центр на операцию, пациенту необходимо пройти обследование в поликлинике: сдать анализы, получить заключение специалиста. Но скоро все обследования можно будет сделать непосредственно в клинике.

"Сейчас Офтальмологический центр получает дополнительную лицензию, которая позволит работать в клинике терапевту на постоянной основе, – пояснил Олег Иванович Ковригин. – То есть можно приехать в центр, пройти осмотр терапевта для допуска к операции, лаборатория возьмет анализы, а во второй половине дня мы по почте уже получим результаты. Таким образом, люди сэкономят нервы и время, а также появится возможность сделать операцию в более ранние сроки".

Новая услуга "прием терапевта" появится в Офтальмологическом центре после того, как будет получена соответствующая лицензия.

О чем предупредили руководители Офтальмологического центра жителей Карелии перед Новым годом, читайте здесь.

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