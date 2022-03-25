Парфенчиков рассказал, как пройдет посевная в Карелии в условиях санкций

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что посевная в республике пройдет «в новых реалиях».

Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«Готовимся к посевной. Она начнётся буквально через несколько недель и пройдёт в новых реалиях — из-за санкционных ограничений, которые коснулись и сельскохозяйственной отрасли», — пояснил он.

Глава Карелии провел встречу в Олонце с сельхозпроизводителями и выполнил корректировку мер поддержки.

«К чему мы пришли: увеличили финансовую поддержку сельхозпредприятий на приобретение семян. На закупку удобрений добавим к уже выделенным средствам еще 40 млн рублей. Также планируем добавить средства на выплату субсидий для увеличения поголовья дойного стада производителям молока. До сентября завершим инвентаризацию земель сельхозназначения. Подготовим обращение в федеральный центр, чтобы внести изменения в законодательство и сократить с 3 до 2 лет срок проверки Россельхознадзором неиспользуемых земель, которые можно вовлечь в оборот. А если участок не используется более 10 лет — сократить проверку до 1 года», — рассказал Артур Парфенчиков.

Парфенчиков также поручил Минэку, Минфину и Минсельхозу до 10 апреля проработать новые меры антикризисной поддержки для агропроизводителей республики.

«В феврале в бюджет Карелии были внесены поправки, в которых в том числе предусматривалось дополнительно 240 млн рублей на поддержку сельского хозяйства. Сейчас мы видим необходимость еще дофинансировать эту отрасль», — заключил он.

Ранее глава Минэка спрогнозировал, когда экономика Карелии адаптируется к санкциям.