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Новости. Происшествия
13:53, 08 Июля 2018

Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту

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В Петрозаводске сотрудники Росгвардии спасли 60-летнюю женщину.

Как рассказали в пресс-службе отдела Росгвардии Карелии, на минувшей неделе 4 июля около 13.30, возвращаясь с обеденного перерыва, майор полиции Василий Ефимов заметил женщину, находившуюся за ограждением Гоголевского моста, которая пыталась свести счеты жизнью.

К ней уже успели подойти две сотрудницы Росгвардии Ирина Иванова и Евгения Евтюкова, которые отговаривали пенсионерку от попытки лишить себя жизни. Оценив сложившуюся ситуацию, Василий Ефимов незамедлительно побежал к женщине. В этот же момент с другой стороны моста ехал мужчина, который так же, как и офицер Росгвардии, поспешил остановить отчаявшегося человека от попытки свести счёты с жизнью, вовремя успев схватить её за руку.

Майор полиции Василий Ефимов забежал на мост и совместно с неизвестным мужчиной перетащили женщину в безопасное место, за перила ограждения.

Гражданке была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи. В ходе беседы с 60-летней жительницей Петрозаводска выяснили, что она пыталась уйти из жизни по причине тяжёлого финансового положения. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Set Quoted
2018-07-08 16:09:11
Сов. анекдот:
Студент упал в голодный обморок.
- Воды! Воды!
Студент: Хлеба.
gaudealis
2018-07-08 14:38:20
В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает
Неверное резюмирования ситуации. Правильно вот так: в настоящее время жизни и здоровью женщины угрожают суровые российские реалии.
"Спасли" тоже неправильно. Это называется "сумели продлить страдания".
Juniper59
2018-07-08 14:09:02
Ничего, вот пенсионные реформы проявят себя во всей полноте - ещё не то начнётся.
А что, по мосту у нас всё время такое количество разного рода жандармов бродит? Ну, с полицией понятно, у них логово под мостом. А эти... росгвардеицы откуда взялись?
goo
2018-07-08 14:04:43
#10летпобед
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