Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту

В Петрозаводске сотрудники Росгвардии спасли 60-летнюю женщину.

Как рассказали в пресс-службе отдела Росгвардии Карелии, на минувшей неделе 4 июля около 13.30, возвращаясь с обеденного перерыва, майор полиции Василий Ефимов заметил женщину, находившуюся за ограждением Гоголевского моста, которая пыталась свести счеты жизнью.

К ней уже успели подойти две сотрудницы Росгвардии Ирина Иванова и Евгения Евтюкова, которые отговаривали пенсионерку от попытки лишить себя жизни. Оценив сложившуюся ситуацию, Василий Ефимов незамедлительно побежал к женщине. В этот же момент с другой стороны моста ехал мужчина, который так же, как и офицер Росгвардии, поспешил остановить отчаявшегося человека от попытки свести счёты с жизнью, вовремя успев схватить её за руку.

Майор полиции Василий Ефимов забежал на мост и совместно с неизвестным мужчиной перетащили женщину в безопасное место, за перила ограждения.

Гражданке была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи. В ходе беседы с 60-летней жительницей Петрозаводска выяснили, что она пыталась уйти из жизни по причине тяжёлого финансового положения. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.