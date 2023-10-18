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Петрозаводчанам предлагают купить еду для нуждающихся семей с детьми

Новости. Общество
08:40, 20 Октября 2023
фото: © мэрия Петрозаводска / ВК

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В Петрозаводске пройдет акция по сбору продуктов для нуждающихся семей с детьми.

С 20 по 22 октября в гипермаркетах на Кукковке и на улице Ленинградская пройдет благотворительная акция. Желающие смогут купить любой товар из перечня и опустить его в специальные контейнеры. Собранные товары передадут малоимущим семьям с детьми.

Продукты, имеющие небольшой срок годности, необходимо передать только в дни акции. В боксы также можно опустить товары длительного хранения: средства личной гигиены, памперсы и влажные салфетки, рассказали в мэрии карельской столицы. 

Акцию организуют благотворительный фонд «Материнское сердце» и проект «Дари еду!».

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