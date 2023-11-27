Подрядчика в Петрозаводске оштрафовали на 200 тысяч рублей за плохую уборку снега

Кондопожское ДРСУ оштрафовали на 200 тысяч рублей за неудовлетворительную работу во время и после снегопадов.

За некачественную уборку снега в Петрозаводске подрядчика «Кондопожское ДРСУ» оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом «РБК Карелия» рассказали в администрации столицы Карелии. Речь идет об уборке улиц после мощного снегопада.



При этом, по прогнозам синоптиков, 1 декабря в Петрозаводске вновь ожидается снегопад.

Столица Карелии вновь столкнется со «снежным эффектом озера», когда ветер будет нести влагу с крупного внутреннего водоема, который еще не до конца остыл.



При этом зона осадков будет очень узкой — затронет она, судя по всему, только Петрозаводск и ближайшие окрестности — от Шуи на севере до Деревянного на юге.

По разным данным, в городе может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.







