Онего готово обрушить новый снегопад на Петрозаводск

В первый день зимы столицу Карелии ожидает сильный снег.

В Петрозаводске 1 декабря вновь ожидается снегопад. Об этом рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», опубликовав карту осадков на первый день зимы.

Судя по всему, столица Карелии вновь столкнется со «снежным эффектом озера», когда ветер будет нести влагу с крупного внутреннего водоема, который еще не до конца остыл. При этом зона осадков будет очень узкой — затронет она, судя по всему, лишь Петрозаводск и ближайшие окрестности — от Шуи на севере до Деревянного на юге.

По разным данным, в городе может выпасть от 5 до 10 см снега.

Кроме того, ветер над Ладогой будет дуть в том же направлении — значит, 1 декабря снег может засыпать Лахденпохский и частично Сортавальский районы Карелии.