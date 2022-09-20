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Появились разъяснения о возрастных ограничениях для частичной мобилизации
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Появились разъяснения о возрастных ограничениях для частичной мобилизации

Новости. Общество
12:21, 21 Сентября 2022
фото: © Замир Усманов / Global Look Press

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Граждане, пребывающие в запасе и подлежащие частичной мобилизации, подразделяются на три категории.

Об этом сообщил «Известиям» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По его словам, согласно ст. 17 Федерального Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», лица, пребывающие в запасе и подлежащие частичной мобилизации, в свою очередь, подразделяются на три категории. В первую входят солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, майоры и подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет.

Во второй и третьей категории возрастные ограничения расширяются.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда, сообщает ТАСС.

«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий — 50 и 55 лет [соответственно]», — сказал он журналистам в среду.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что ни студентов военных вузов, ни солдат-срочников частичная мобилизация не коснется. В первую очередь речь идет о гражданах, имеющих боевой опыт. Он добавил, что в России огромный мобилизационный ресурс тех, кто служил и имеет боевой опыт — их почти 25 млн. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1% из них, то есть около 300 тыс. человек.

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