Министр обороны России рассказал, кто попадет под мобилизацию

Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него — те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.

Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта частичная мобилизация, она 1%, или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса», — пояснил Шойгу.

Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.