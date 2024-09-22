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Вторая волна мобилизации в России: ответили в Госдуме

Новости. Общество
09:15, 01 Октября 2024
фото: © Минобороны РФ

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В Госдуме высказались о мобилизации, призыве и повестках.

Набор военнослужащих по контракту сейчас идет «даже лучше, чем ожидалось», поэтому новая волна мобилизации не планируется, сообщил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат также рассказал, что осенняя призывная кампания в этом году пройдет по старым правилам.

«Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Всё хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры», — сказал Картаполов.

Депутат отметил, что Единый реестр воинского учета заработает с 2025 года, в настоящее время в некоторых регионах сервис работает в тестовом режиме.

«Это вполне нормальная вещь, поэтому ничего тут бояться, ничему удивляться не стоит», — сказал глава думского оборонного комитета.

Картаполов также прокомментировал анонсированное Генштабом нововведение, которое даст призывникам возможность обжаловать в досудебном порядке решения призывных комиссии через МФЦ и «Госуслуги». Внедрение такой процедуры, по словам депутата, связано с тем, что власти стараются сделать так, чтобы «у призывников, как у всех граждан Российской Федерации, было больше прав и возможностей». 

Как будет проходить осенний призыв-2024.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве, он пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Всего на военную службу планируется призвать 133 тыс. человек. Отправлять срочников со сборных пунктов в места прохождения службы планируется с 15 октября. В Генштабе сообщили, что срок военной службы по призыву не изменится и составит один год.

В большинстве регионов повестки будут приходить в бумажном формате «под расписку, так и заказными письмами», заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, призывники не будут привлекаться для выполнения военной операции в новых регионах. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил RTVI, что осенний призыв 2024 года будет проходить по-старому, «ориентироваться надо на бумажную повестку».

Депутат назвал «нормальным процессом» уведомления о внесении в электронный реестр воинского учета, которые начали получать на «Госуслугах» жители разных регионов России. С середины сентября в трех регионах (Рязанской области, Республике Марий Эл и Сахалине) в пилотном режиме тестируется рассылка электронных повесток. 

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