Президент России объявил о частичной мобилизации

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Как сообщает «РИА Новости», Путин объявил о частичной мобилизации.

«Для защиты России, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации», — сказал президент России Владимир Путин.

Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, пишут «Известия». Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.

«Согласно указу президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сообщает издание.