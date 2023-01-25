Полиция в Карелии задержала деревенских мстителей, изрезавших шины на двух автомобилях

В Питкярантском районе Карелии местные жители порезали шины на двух автомобилях, чтобы отомстить владельцам, с которыми у них произошел конфликт.

Об этом сообщили в МВД.

В одной из деревень ночью порезали шесть шин на грузовом автомобиле и четыре шины — на легковой иномарке.

Участковый нашел подозреваемых — ими оказались местные жители 18 и 24 лет, которые признались в содеянном. Они работают вместе с владельцами автомобилей, между ними произошел конфликт.

После ссоры подозреваемые употребили алкоголь и решили отомстить: взяли кухонные ножи, отыскали автомобили и порезали шины. Когда их разоблачили, они пообещали возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело.