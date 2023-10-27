Правительство в прямом эфире обсудит будущий бюджет Карелии

Глава республики анонсировал заседание правительства в режиме ВКС.
В понедельник, 30 октября, глава Карелии Артур Парфенчиков проведет в режиме ВКС заседание регионального правительства.
Трансляция будет доступна на странице Парфенчикова, начало в 10.00.
На повестке дня обсуждение проекта бюджета Карелии на 2024-2026 годы, долговую политику на следующий трехлетний период;
проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2024-2026 годы;
итогов летнего туристического сезона.
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