Президент Путин в ближайшее время выступит с обращением

Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль анонсировал обращение руководителя страны.



«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.



Напомним, утром 24 июня в Петрозаводске Владимир Любарский отреагировал на тревожные события, происходящие на юге страны.



«Уважаемые горожане! Спокойствие, прежде всего, бдительность, но без паники. По существу напишу в течение часа максимум - надо добраться до рабочего места. Все в наших руках», - заявил он.



Отметим, как пишет «Коммерсантъ», в ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы вошли в Ростов-на-Дону. По словам Пригожина, Минобороны нанес ракетный удар по позициям «Вагнера».



По информации «Интерфакса», в военном ведомстве опровергли сообщения об ударе, распространяемые от имени Евгения Пригожина.



ФСБ возбудила дело о призыве к мятежу по факту заявлений Пригожина. Центр общественных связей ведомства охарактеризовал высказывания создателя «Вагнера» как преступление и предательство и призвал бойцов группы не подчиняться его приказам.



Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту РФ Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице "в связи с поступающей информацией" проводятся антитеррористические мероприятия. Об усилении мер безопасности объявил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города. В областном центре временно изменится схема движения транспорта, отменены все массовые мероприятия. Кроме того, глава региона попросил ростовчан не покидать дома.