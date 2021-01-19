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Приговором по громкому делу о смертельном ДТП в Петрозаводске остались недовольны все

Новости. Криминал
06:40, 20 Января 2021
фото: © instagram.com/kirill.tl
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Приговор виновному в смертельном ДТП в Петрозаводске Кириллу Сортланду обжаловал не только подсудимый – пересмотра требуют родственники погибшего и прокуратура.

В конце декабря прошлого года Петрозаводский городский суд приговорил Сортланда к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима за ДТП, совершенное в июне прошлого года. BMW под управлением Сортланда протаранил автомобиль Daewoo Matiz, его водитель погиб. Суд постановил выплатить компенсации родственникам погибшего: 1,8 миллиона рублей в польщу его матери, и по 900 тыс. рублей двум братьям.

Как сообщили "Столице на Онего" в Петрозаводском городском суде, Сортланд и его защитник посчитали приговор слишком суровым и обжаловали его в Верховном суде Карелии. Мать погибшего и один из его братьев, решили, что виновный заслуживает более строгого наказания и подали апелляционную жалобу.

С апелляционным представлением в Верховный суд Карелии обратилась и петрозаводская прокуратура. Надзорное ведомство не просит изменить меру наказания, но считает, что при принятии решения суд допустил нарушения Уголовно-процессуального кодекса.

Светлана ЛЫСЕНКО

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