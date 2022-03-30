Прокуратура Карелии назвала предварительные причины ДТП с автобусом, где пострадали дети

Прокуратура республики организовала проверку по факту аварии с участием перевозившего детей автобуса из Архангельской области.

По сообщению ведомства, предварительно установлено, что 1 апреля на трассе на расстоянии 3 километров от Пудожа произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус Hyundai занесло, а потом он опрокинулся на бок. В автобусе находилась спортивная команда по вольной борьбе, состоящая из 19 несовершеннолетних, а также двое взрослых сопровождающих. Автобус совершал рейс из Северодвинска Архангельской области в Кондопогу.

Все дети были направлены в Пудожскую ЦРБ для проведения осмотра.

По данным прокуратуры, предварительной причиной ДТП является несоблюдение скоростного режима в имеющихся дорожных условиях.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к организованным перевозкам детей и содержанию автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Следком также начал проверку по факту ДТП с автобусом.

Ранее глава Карелии заявил, что здоровью детей 19 детей из Архангельской области, попавших в аварию в пятницу, ничего угрожает.