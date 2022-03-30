Глава Карелии рассказал о состоянии детей, попавших в ДТП в Пудожском районе

Здоровью детей 19 детей из Архангельской области, попавших в аварию в пятницу, ничего угрожает, сообщил Артур Парфенчиков.

Об этом руководитель республики пишет на своей странице в соцсети.

«По результатам обследования, серьезных травм никто из детей не получил, признаков гематом и сотрясений мозга не выявлено. Сейчас их здоровью ничто не угрожает», - пишет Артур Парфенчиков.

Напомним, в минувшую пятницу, 1 апреля, в Пудожском районе произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил 19 детей из Архангельской области. Автобус на автодороге Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож съехал в кювет автобус с детьми, которые направлялись в Кондопогу на соревнования.

«Благодарю наших медиков - помощь была оказана оперативно, проведен осмотр и обследование, назначено лечение, - сообщил глава Карелии. - У девяти детей показаний к госпитализации нет, их разместили в пудожской гостинице «Уют», родственники могут связаться с ними по телефону 8 (8145) 25-22-78. У десяти подростков после обследования выявлены ушибы и ссадины. Сейчас они находятся в Медвежьегорской ЦРБ. Вопрос о выписке или дальнейшем нахождении в больнице будем решать в понедельник».

Министр здравоохранения Михаил Охлопков информирует главу республики о состоянии детей.

«Дал ему поручение держать связь с родителями», - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось Следком Карелии начал проверку по ДТП с автобусом, где пострадали дети из Архангельской области.