Редькин объяснил, почему "Премьер" не покажет новый фильм Серебренникова

Директор государственного Центра культуры Карелии "Премьер" Андрей Редькин объяснил, почему возглавляемый им кинотеатр не покажет новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето".

Как сообщалось ранее, 7 июня в России в широкий прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова "Лето", рассказывающий о молодом Викторе Цое.

В Петрозаводске "Лето" можно посмотреть только в двух кинотеатрах сети "Мираж". А вот в государственном "Премьере", который старается показывать как можно больше отечественных фильмов, новая работа Серебренникова, тепло встреченная в Каннах и даже завоевавшая одну из наград, демонстрироваться не будет. Почему – объяснил директор учреждения Андрей Редькин.

"Букер – дистрибьютор, который занимается прокатом фильмов, расписывал этот фильм на крупные сети, то есть там, где они максимально большую выручку смогут собрать. К сожалению, кинотеатр "Премьер не входит в число таких больших кинотеатров, которые приносят сверхприбыль", - рассказал он "Столице на Онего".

При этом Андрей Редькин отметил, что "Премьер" был бы готов показать "Лето" Серебренникова, если бы такое предложение поступило.

"У него достаточно высокие рейтинги. И даже несмотря на то, что он скандальный – это, наоборот, хорошо с точки зрения проката", - сказал он.