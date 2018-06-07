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Новости. Культура
16:36, 07 Июня 2018

Редькин объяснил, почему "Премьер" не покажет новый фильм Серебренникова

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Директор государственного Центра культуры Карелии "Премьер" Андрей Редькин объяснил, почему возглавляемый им кинотеатр не покажет новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето".

Как сообщалось ранее, 7 июня в России в широкий прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова "Лето", рассказывающий о молодом Викторе Цое.

В Петрозаводске "Лето" можно посмотреть только в двух кинотеатрах сети "Мираж". А вот в государственном "Премьере", который старается показывать как можно больше отечественных фильмов, новая работа Серебренникова, тепло встреченная в Каннах и даже завоевавшая одну из наград, демонстрироваться не будет. Почему – объяснил директор учреждения Андрей Редькин.

"Букер – дистрибьютор, который занимается прокатом фильмов, расписывал этот фильм на крупные сети, то есть там, где они максимально большую выручку смогут собрать. К сожалению, кинотеатр "Премьер не входит в число таких больших кинотеатров, которые приносят сверхприбыль", - рассказал он "Столице на Онего".

При этом Андрей Редькин отметил, что "Премьер" был бы готов показать "Лето" Серебренникова, если бы такое предложение поступило.

"У него достаточно высокие рейтинги. И даже несмотря на то, что он скандальный – это, наоборот, хорошо с точки зрения проката", - сказал он.

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