«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения деревни Гавриловка

Специалисты Карельского филиала отремонтировали линию электропередачи в Олонецком районе.
Заменили 24 опоры и смонтировали 1,3 километра изолированного провода.
В карельской деревне Гавриловка нет автодорог. Но здесь можно подняться в небо на тепловом аэростате – вид открывается сказочный.
В кадре электромонтер Карельского филиала Илья Елисеев.
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