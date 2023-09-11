«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения деревни Гавриловка

Специалисты Карельского филиала отремонтировали линию электропередачи в Олонецком районе.

Заменили 24 опоры и смонтировали 1,3 километра изолированного провода.

В карельской деревне Гавриловка нет автодорог. Но здесь можно подняться в небо на тепловом аэростате – вид открывается сказочный.

В кадре электромонтер Карельского филиала Илья Елисеев.