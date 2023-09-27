«Россети Северо-Запад» обеспечили дополнительную мощность для фермы в Питкярантском районе

В карельской деревне Янис будет мини-молокозавод и новый сырный цех с прозрачными стенами.
Любители этого молочного продукта смогут наблюдать за процессом его производства и созревания.
Специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» уже построили линию электропередачи 6 кВ и обеспечили 373 кВт дополнительной мощности для развития фермерского хозяйства в Питкярантском районе.
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