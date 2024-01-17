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Коровам не дали замерзнуть в совхозе «Толвуйский»

Новости. Экономика
14:21, 18 Января 2024
фото: © Сергей Юдин / «Столица на Онего»

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Ранее в одной из совхозных ферм из-за аномальных холодов лопнули водопроводные трубы.

В совхозе «Толвуйский» Медвежьегорского района из-за новогодних морозов одна из ферм осталась без системы водоснабжения. 

«Морозы стояли до минус 45 градусов. Давно такого не было. Зато эта ситуация показала наши слабые места. Теперь понимаем, над чем необходимо поработать в первую очередь, что надо улучшить и модернизировать в ближайшее время. Я очень благодарен каждому, кто несмотря на праздники и непогоду откликнулся на призыв о помощи и сделал все, что требовалось в сложившейся ситуации», — рассказал пресс-службе Минсельхоза Карелии директор предприятия Вячеслав Оськин.

10 января совхоз «Толвуйский» посетила и. о. министра сельского и рыбного хозяйства Ольга Палкина. 

«На сегодня ситуация в совхозе стабилизировалась. Приведены в нормативное состояние системы навозоудаления и водопоения. Безусловно, еще есть, над чем работать. Но у предприятия составлен план по дальнейшему выходу из сложившейся ситуации. В настоящее время угрозы жизни и здоровью животных нет», — подчеркнула Ольга Палкина.

Минсельхоз Карелии держит ситуацию под контролем и готов оказывать поддержку, заявили в министерстве. 

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