Глава Минсельхоза Карелии заметил улучшение дисциплины на госпредприятии после смены директора

ОАО «Совхоз «Толвуйский», где несколько месяцев назад сменился гендиректор, добилось рекордных показателей по производству молока.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии после того, как на предприятии побывал руководитель ведомства Владимир Лабинов.

«Заметен прогресс в санитарном состоянии и в организации труда, стало больше порядка внутреннего и дисциплины, ведутся работы по замене настила в стойлах», - цитирует пресс-служба слова министра.



Лабинов так же отметил, что на ферме стали больше обращать внимания на технологический режим обслуживания доильной молочной системы, что позволило увеличить молочную продуктивность. Совхоз «Толвуйский» сейчас производит 14 тонн сырого молока в сутки. Для предприятия, это рекордные, по словам министра, показатели, но и это не предел. Он считает, при надлежащем уходе за животными надои продолжат расти.



За эти успехи министр поблагодарил нового директора Федора Шпета. Как сообщалось ранее, до назначения он был конкурсным управляющим в нескольких громких делах по банкротству предприятий, в том числе, Медвежьегорского молокозавода. Тогда к нему возникли претензии у прокуратуры, которая посчитала, что управляющий неэффективно работал с некоторыми совхозами, задолжавшими молокозаводу.