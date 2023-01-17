Новым директором ведущего государственного совхоза Карелии назначен специалист по банкротствам

Генеральным директором государственного совхоза «Толвуйский» в Карелии назначен Федор Шпет – бывший конкурсный управляющий в делах о банкротстве предприятий.

Его представил коллективу министр сельского хозяйства Владимир Лабинов.

«Уверен, руководитель предприятия сможет реализовать намеченные ранее планы по развитию ОАО «Совхоз «Толвуйский», в числе которых инвестиционный проект по строительству современного животноводческого комплекса на 2000 голов дойного стада коров», - написал Лабинов в своем Телеграм-канале.

Шпет (на фото слева) был конкурсным управляющим в нескольких громких делах по банкротству предприятий, в том числе, Медвежьегорского молокозавода. Тогда к нему возникли претензии у прокуратуры, которая посчитала, что управляющий неэффективно работал с некоторыми совхозами, задолжавшими молокозаводу.