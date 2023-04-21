Саперы в Карелии обезвредили крупнокалиберную мину

В понедельник, 12 июня, специалисты КРПСС уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, сообщили спасатели.
В минувший понедельник, 12 июня, в Лоухском районе Карелии подразделение разминирования и взрывных работ обезвредили и уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны калибром 82 миллиметра.
Об этом говорится в паблике карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС).
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