Саперы в Карелии обезвредили крупнокалиберную мину

В понедельник, 12 июня, специалисты КРПСС уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, сообщили спасатели.

В минувший понедельник, 12 июня, в Лоухском районе Карелии подразделение разминирования и взрывных работ обезвредили и уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны калибром 82 миллиметра.



Об этом говорится в паблике карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС).



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