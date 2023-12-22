Спасатели вытащили петрозаводчанина из-под колес троллейбуса

Инцидент произошел 25 декабря.
В понедельник, 25 декабря, мужчина попал под колеса троллейбуса, сообщили в паблике карельской республиканской поисково-спасательной службы.
Специалисты петрозаводского отряда КРПСС оказали помощь пострадавшему.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что из-за дорожной аварии электротранспорт не мог попасть в крупный район Петрозаводска.
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