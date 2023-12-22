Из-за ДТП троллейбусы не могут попасть в крупный район Петрозаводска

Один из троллейбусных маршрутов из-за ДТП не идет на Древлянку.

Предприятие ПМУП «Городской транспорт» предупредило жителей Петрозаводска о том, что троллейбусный маршрут № 1 не идет на Древлянку.

На Лесном проспекте ДТП, которое не дает возможности проехать троллейбусам маршрута № 1 от улицы Хекконена в центр, сообщили в сети.

Поэтому троллейбусы в сторону Древлянки временно разворачиваются на верхнем Чапаевском кольце.