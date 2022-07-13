Сенатором от Карелии может стать «человек Лаврова»

Глава Карелии Артур Парфенчиков включил в свой «сенаторский список» Владимира Чижова – полпреда России в Евросоюзе.

Его фамилия указана в пакете документов, который руководитель региона, баллотирующийся на следующий губернаторский срок, сегодня подал в избирательную комиссию для регистрации на выборах.

Это комплект подписных листов от муниципальных депутатов в поддержку его участия в выборах, а также так называемый «сенаторский список» — фамилии трех политиков, одного из которых Парфенчиков в случае своей победы попросит представлять интересы республики в Совете Федерации.

Этот перечень выглядит так: Надежда Дрейзис, председатель Петросовета; Александр Ракитин, действующий сенатор; Владимир Чижов, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе.

По мнению аналитиков, появление на горизонте республиканской политики Чижова можно назвать настоящей сенсацией. Это многоопытный высокопоставленный дипломат из команды Сергея Лаврова, всю жизнь проработавший в МИДе и с 2005 года представляющий интересы России на «геополитической передовой» — в Евросоюзе. При этом новость о его уходе со своего поста до сих пор в публичном пространстве не появлялась.

«Очевидно, что если Парфенчиков победит, то именно Чижов станет сенатором от Карелии, — считает политолог Анатолий Цыганков, — Людей такого уровня не включают в подобные списки просто так, для декорации. По всей видимости, президент Путин проводит ротацию в геополитическом контуре, в Евросоюзе будет новый представитель. А Чижова отправляют в Карелию как в стратегически важный регион в контексте вхождения в НАТО Финляндии и Швеции. Он будет выполнять важнейшую роль куратора в процессе построения новых взаимоотношений с нашим западным соседом. Лоббистский потенциал у этого политика соответствующий — столь влиятельных представителей на федеральном уровне у Карелии еще не было».

Биографическая справка:

Владимир Алексеевич Чижов родился 3 декабря 1953 года. В 1976 году окончил с отличием Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической работе с 1976 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.

1976 Посольство СССР в Афинах, Греция

1981 Пятый Европейский отдел МИД СССР

1985 Посольство России в Никосии, Кипр

1992 Советник Второго Европейского департамента МИД России

1992 Начальник отдела Великобритании и Северной Ирландии Второго Европейского департамента МИД России

1993 заместитель Директора Второго Европейского департамента МИД России

1995 Заместитель главы российской делегации в ОБСЕ, Вена, Австрия

1996 заместитель Высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине, Сараево, БиГ

1997 Директор Третьего Европейского департамента МИД России

1997 - 2000 Специальный представитель МИД России по вопросам кипрского урегулирования

1999 Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, член Коллегии Министерства иностранных дел

2000 - 2002 Специальный представитель МИД России по Балканам

2002 Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации

2005 Постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах, Брюссель, Бельгия

2010 Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе, Брюссель, Бельгия

Автор ряда статей и исследований в области европейской безопасности, по проблематике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО, Средиземноморью, Балканам, проблеме кипрского и северно-ирландского урегулирования, миротворческим операциям под эгидой ООН.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (с 2000 года).

Отмечен государственными наградами.

Владеет английским, греческим и французским языками.

Женат, имеет двоих детей.