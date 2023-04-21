Швейную фабрику откроют на площадях проблемного предприятия в городе горняков Карелии

Объем инвестиций по проекту составит 130 млн рублей, на новой производственной площадке создадут не менее 300 рабочих мест.

В четверг, 15 июня, на Петербургском экономическом форуме соглашение о создании швейной фабрики подписали глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» Сергей Ширяев. Объем инвестиций по проекту в Костомукше составит 130 млн рублей, на новой производственной площадке создадут не менее 300 рабочих мест.





«Мы благодарны компании за высокий уровень социальной ответственности, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Создание на площадях «АЕК» нового современного производства позволит сохранить стабильность на рынке труда. В Костомукше обеспечивают занятость АО «Карельский окатыш», другие промышленные предприятия, где, в основном, трудятся мужчины. На швейном производстве будут работать женщины, которые и раньше составляли основу коллектива «АЕК». Таким образом, специфику потребности города в кадрах мы сохраним и обеспечим, благодаря новому производству».

Группа компаний «Восток-Сервис» – ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, инструмента, сопутствующих товаров. Предприятие специализируется на производстве широкой линейки спецодежды для различных отраслей промышленности. Имеет собственную производственную базу - швейные и обувные фабрики, большую сеть региональных представительств и фирменных магазинов, в том числе за рубежом.

Новый филиал в Костомукше позволит расширить производство и увеличить выпуск продукции. Первоначально здесь трудоустроят до 225 человек, в том числе из числа уволенных работников ООО «АЕК».



Планируется, что в 2023 году обучение организуют для 200 швей и 25 специалистов инженерно-технического профиля. Это технологи швейного производства, контролеры качества, раскройщики, бригадиры.



Первая группа профподготовки формируется при содействии органов службы занятости. Напомним, в начале года на учет в службе занятости в Костомукше встали 336 бывших работников предприятия «АЕК», приостановившего работу в прошлом году. Из них 256 человек получили статус безработных.

Всего с предприятия уволили 700 человек, из них 347 – по сокращению.