Сокращения на предприятии в Костомукше вызвали обеспокоенность в Союзе профсоюзов Карелии

Руководитель Союза профсоюзов Карелии Илья Косенков направил обращение на имя главы республики Артура Парфенчикова из-за возможных сокращений в компании «АЕК».

Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала. Руководитель Союза Илья Косенков сообщил «Столице на Онего», что направил обращение на имя главы республики Артура Парфенчикова.

«Со своей стороны я вижу два выхода: первый — помощь собственнику в поиске заказов и нормализации логистических цепочек, второй — выкуп или национализация этого высокотехнологичного предприятия с встраиванием его в систему промышленности России. Банальное закрытие с утрачиванием технологий и массовым увольнением — это будет большой ошибкой, если не сказать резче», — заявил Косенков.

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