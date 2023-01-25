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Уволенным сотрудникам остановленного предприятия «АЕК» в Карелии помогут найти работу

Новости. Общество
09:11, 07 Февраля 2023
фото: © Минэкономразвития Карелии

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Все уволенные по сокращению сотрудники будут получать положенные выплаты.

На учет в службе занятости города Костомукша на сегодняшний день встали 336 бывших работников предприятия «АЕК», приостановившего работу в прошлом году. Из них 256 человек получили статус безработных.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Всего с предприятия были уволены 700 человек, из них 347 – по сокращению. Они будут получать гарантированные Трудовым кодексом выплаты. Остальные работники «АЕК» были уволены по собственному желанию или  по соглашению сторон. Во втором случае они также могли получить выплаты по договоренности с руководством предприятия.

Вставшим на учет в службе занятости помогают найти новую работу, пройти профессиональное переобучение или открыть собственный бизнес за счет единовременной финансовой помощи, которые предоставляет Управление труда и занятости. Трое бывших работников решили стать предпринимателями и самозанятыми, получив от 100 до 250 тыс. руб. в виде единовременной помощи.

На предприятии продолжают работать более 200 человек. Руководство «АЕК» рассматривает возможность возобновления работы  и возвращения работников.

Ранее о перспективах предприятия говорил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. Компания «АЕК», выпускавшая электропроводку для автомобилей иностранного производства, остановила работу из-за того, что западные покупатели перестали приобретать эту продукцию. Министерство рассчитывает, что предприятие найдет рынки сбыта в других странах или внутри России.

 

 

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