Сотрудницу Росреестра Карелии осудили за халатность по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Сотрудница убрала из документов запись об аресте имущества, деньги от продажи которого должны были отойти родственникам погибших детей.

Прокуратура Карелии поддержала государственное обвинение в отношении 60-летней сотрудницы республиканского Росреестра. Ее признали виновной в халатности.

Суд установил, что в июле 2018 года сотрудница сняла регистрационную запись об аресте имущества ООО «КарелияОпен», который был наложен постановлением суда в 2016 году для обеспечения гражданских исков по делу о гибели 14 детей на Сямозере.



Арест был снят в связи с заявлением конкурсного управляющего о признании ООО «КарелияОпен» банкротом и открытием конкурсного производства, заявили в прокуратуре республики.

Действия подсудимой повлекли особо крупный ущерб и серьезное нарушение прав потерпевших, поскольку с торгов убрали имущество указанной фирмы на сумму свыше 15 млн рублей. Между тем, эти деньги должны были пойти в счет гражданских исков со стороны потерпевших.

Суд приговорил женщину к штрафу в 200 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности. Однако, поскольку истек срок давности преступления, от наказания ее освободили.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски пяти потерпевших о взыскании с Росреестра морального вреда в связи с незаконными действиями сотрудницы на сумму 50 тысяч рублей в пользу каждого, добавили в пресс-службе прокуратуры Карелии.



Напомним, 18 июня 2016 года участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» на трех лодках попали в шторм. Во время похода по озеру Сямозеро лодки, в которых находились 17 детей и четыре взрослых инструктора, перевернулись и затонули. В результате погибшими были обнаружены 13 детей, и еще один пропал без вести, но вскоре нашли и его тело.