Прокуратура Карелии вновь требует посадить трех полицейских по делу маньяка Ипатова

Во время судебных прений гособвинитель потребовал отправить трех полицейских в колонию-поселение сроком на пять лет.

Как «Столице на Онего» рассказала адвокат Наталия Чернова, 29 ноября в Петрозаводском городском суде прошли прения по делу о халатности в отношении замначальника следственного управления УМВД по Петрозаводску Ивана Воронова, старшего участкового ОП № 2 Рината Гратия, бывшего следователя УМВД Светланы Хориной.



Прокурор потребовал отправить каждого на пять лет в колонию-поселение по делу «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова.



«Признать каждого из подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ и назначить каждому наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в правоохранительных органах на срок три года каждому», — заявил гособвинитель.



Кроме того, он попросил отсрочить Хориной наказание до достижения ее дочери четырнадцатилетнего возраста.



Как отметила Наталия Чернова, кроме прокурора на прениях выступили потерпевший Трифонов (отец убитой Ипатовым Александры Трифоновой) и потерпевшая Брылева, на которую Ипатов напал с ножом и угрожал убить.



Напомним, в начале июня прошлого года судья Петрозаводского городского суда Олег Грабчук принял решение признать троих подсудимых - Рината Гратия, Екатерину Хорину и Ивана Воронова - невиновными и оправдать в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.



За ними признано право на реабилитацию. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения. Полицейских обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

Ранее, в мае 2020 года судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов вынес оправдательный приговор трем сотрудникам управления МВД по Петрозаводску. Старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий, старший следователь Екатерина Хорина и заместитель начальника следственного управления Иван Воронов были оправданы.

В июне 2020 года потерпевшие обжаловали оправдательный приговор полицейским. Апелляционная жалоба отправилась в Верховный суд республики.

Затем в июле того же года судебная коллегия Верховного суда Карелии отменила оправдательный приговор, вынесенный трем городским полицейским. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Также напомним, по версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в июне 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник в сентябре того же года напал с ножом на несовершеннолетнюю Брылеву и затем зарезал двух девушек.

Убийца Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года.