Директор школы олимпийского резерва в Карелии попала под уголовную статью о халатности

Женщина обвиняется в халатности при приемке ремонт лыжной базы в Кондопоге.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в суд направлено уголовное дело по факту халатности бывшего директора школы олимпийского резерва им. А. П. Шелгачева в Кондопоге.

Как установило следствие, все произошло в 2022 году. Кондопожский район получил из бюджета Карелии субсидию на улучшение материально-технической базы местных спортивных учреждений, а ответственной за расходование средств была назначена детско-юношеская спортивная школа города. Директор школы заключила муниципальный контракт и 4 договора подряда с коммерческой организацией на ремонт помещений здания лыжной базы СШОР на общую сумму более 5.8 миллиона рублей.

При этом проверку качества выполненных работ директор не проводила, в результате в учетные документы вносились невыполненные, а также завышенные работы и непримененные материалы. Материальный ущерб был оценен в сумму более чем 2 миллиона рублей.

Обвиняемая признала вину и содействовала следствию. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, сейчас в Кондопожском суде рассматривается уголовное дело в отношении руководителя той самой подрядной организации.