Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским

Родственники пострадавшей стороны по делу Ипатова подали апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен сотрудникам полиции Петрозаводска, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова.

Напомним, что 28 мая судья петрозаводского суда Александр Смирнов вынес оправдательный приговор троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

По версии Следкома Карелии, сотрудники полиции: участковый Ринат Гратий, следователь Екатерина Хорина и замначальника следственного управления Иван Воронов не предприняли надлежащих мер в поимке "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своего приятеля в ходе их совместного застолья. В результате, долгое время оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянения ножом убил двоих молодых петрозаводчанок и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой, мать которой также обжаловала оправдательный приговор полицейским. Факт подачи ею, а также родителями погибших девушек апелляционной жалобы в Верховный суд республики "Столице на Онего" подтвердили в петрозаводском суде.

Как сообщалось ранее, с апелляционным представлением в Верховный суд обратилась и городская прокуратура, аналогично не согласная с оправдательным приговором полицейским.

Напомним, что Верховный суд РК приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы.