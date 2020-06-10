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Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским

Новости. Общество
14:31, 11 Июня 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Родственники пострадавшей стороны по делу Ипатова подали апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен сотрудникам полиции Петрозаводска, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова.

Напомним, что 28 мая судья петрозаводского суда Александр Смирнов вынес оправдательный приговор троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

По версии Следкома Карелии, сотрудники полиции: участковый Ринат Гратий, следователь Екатерина Хорина и замначальника следственного управления Иван Воронов не предприняли надлежащих мер в поимке "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своего приятеля в ходе их совместного застолья. В результате, долгое время оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянения ножом убил двоих молодых петрозаводчанок и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой, мать которой также обжаловала оправдательный приговор полицейским. Факт подачи ею, а также родителями погибших девушек апелляционной жалобы в Верховный суд республики "Столице на Онего" подтвердили в петрозаводском суде.

Как сообщалось ранее, с апелляционным представлением в Верховный суд обратилась и городская прокуратура, аналогично не согласная с оправдательным приговором полицейским.

Напомним, что Верховный суд РК приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-11 14:41:35
Да нет им оправдания, если суды не накажут, то Господь непременно накажет!
Варя
2020-06-11 14:58:57
zanoza, Ежели бы Господь был на самом деле, таких " ипатовых" и ленивых полицейских просто не было бы....
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