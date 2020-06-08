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Прокуратура Карелии обжаловала оправдательный приговор полицейским, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова

Новости. Криминал
17:34, 08 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Республиканская прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен по делу сотрудников городской полиции, обвиняемых в халатности при розыске Антона Ипатова.

Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, 28 мая судья городского суда Александр Смирнов вынес оправдательный приговор трем сотрудникам управления МВД по Петрозаводску, обвиняемым в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.  Были оправданы старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий, старший следователь Екатерина Хорина и заместитель начальника следственного управления Иван Воронов.

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в июне 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник в сентябре 2018 года напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Ранее гособвинитель Александр Вешняков просил суд назначить пять лет лишения свободы в колонии-поселении для каждого из трех фигурантов дела о халатности. Вешняков также требовал, чтобы суд запретил сотрудникам полиции занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок три года. При этом, по оценке гособвинителя, подсудимой Хориной следовало отсрочить наказание до наступления 14-летнего возраста ее ребенку.

Потерпевшими по делу были признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник. 

Убийца Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года. Затем адвокат Виктор Бережной, представляющий в суде интересы Ипатова, подал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать этот приговор. Однако второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении "петрозаводского маньяка". Отбывать наказание осужденный должен в исправительной колонии особого режима.

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