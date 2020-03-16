Гособвинитель потребовал отправить в колонию полицейских Петрозаводска, обвиняемых в халатности по делу "маньяка" Ипатова

Прокуратура потребовала назначить реальный срок для сотрудников МВД, которых обвиняют в халатности во время розыска Антона Ипатова, убившего двух девушек в Петрозаводске.

Гособвинитель Александр Вешняков попросил суд назначить пять лет лишения свободы в колонии-поселении для каждого из трех фигурантов дела о халатности.

Также Вешняков потребовал, чтобы суд запретил сотрудникам полиции занимать посты в правоохранительных органах в течение трех лет.

По оценке гособвинителя, подсудимой Хориной следует отсрочить наказание до наступления 14-летнего возраста ее ребенку.

Смягчающими обстоятельствами признаны наличие детей у Хориной и Гратия, а также состояние здоровья Воронова.

Судья Петрозаводского суда Александр Смирнов указал гособвинителю на тот факт, что преступление, в котором обвиняют трех сотрудников полиции, является неумышленным, поэтому наказание за него не должно отбываться в колонии общего режима.

Напомним, на скамье подсудимых оказались сотрудники управления МВД по Петрозаводску: заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и старший следователь Екатерина Хорина.

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в начале лета 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник сперва напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Потерпевшими по делу признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник.

Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы.