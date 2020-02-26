Защита "петрозаводского маньяка" не смогла обжаловать пожизненный приговор

Пожизненный приговор в отношении Антона Ипатова, убившего двух девушек в Петрозаводске, вступил в законную силу

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда республики Карелия в отношении Антона Ипатова, осужденного на пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

Ипатов был признан виновным в умышленном убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений; умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни; умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия; а также в угрозе убийством.

Напомним, следствием и судом установлено, что ранее неоднократно судимый Ипатов вечером 19 сентября 2018 года возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа нанес незнакомой девушке не менее 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Затем он же в дневное время 20 сентября 2018 года на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" в Петрозаводске напал на другую незнакомую жительницу города и нанес ей ножом не менее 10 ударов в жизненно важные органы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

До этих событий, в июне 2018 года, Ипатов в ходе ссоры умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

Кроме того, в сентябре 2018 года он на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого он высказал в адрес потерпевшей угрозы убийством.

Все преступления были совершены им в состоянии алкогольного опьянения.

Верховный суд Карелии вынес пожизненный приговор Антону Ипатову в декабре 2019 года.

Затем сообщалось, что адвокат Виктор Бережной, защитник Антона Ипатова, подавал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать приговор убийце.