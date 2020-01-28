Адвокат "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова обжаловал приговор

Виктор Бережной, защитник Антона Ипатова, подал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать приговор убийце двух девушек в Петрозаводске.

Адвокат указал на "несправедливость приговора в силу его чрезмерной суровости". Об этом Виктор Бережной сообщил корреспонденту "Столицы на Онего".

"Приговор совершенно законный. Но он слишком суровый", - пояснил Бережной.

Виктор Бережной указал, что защита на оправдывает деяния Ипатова, но при этом указывает на то, что фигурант дела получил максимально суровый приговор. По оценке Бережного, приговор мог бы заключаться в реальном сроке лишения свободы на 20-25 лет.

Адвокат считает, что приговор его подзащитному должен быть смягчен. "В противном случае мы не даем человеку права на исправление", - указал он, подчеркнув, что в "деле Ипатова" "тяжесть наказания не соответствует тяжести содеянного".

Виктор Бережной рассказал, что фигуранты уголовных дел, совершившие преступления с большим количеством жертв и при более жестоких обстоятельствах, отправляются за решетку менее чем на 20 лет.

Напомним, в декабре 2019 года Верховный суд Карелии вынес пожизненный приговор Антону Ипатову, который в 2018 году зарезал на улице двух незнакомых ему девушек, нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней приятельнице и угрожал убить ее, а также жестоко избил своего собутыльника.