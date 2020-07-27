890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Завершается прием документов в Петрозаводский государственный университет 1
27.07.2020 17:20
Глава Карелии приготовил рыбу для Михаила Ширвиндта (ФОТО) 19
Сегодня 07:15
Дополнительные выплаты будут получать классные руководители в школах 3
27.07.2020 16:36
Жителя Карелии могут арестовать за езду без прав 1
27.07.2020 16:24
Пьяная компания ограбила петрозаводчанина, решившего ночью сходить за пивом 1
27.07.2020 18:40
Полиция начала проверку по факту сообщений о проведении массового мероприятия в Карелии 11
27.07.2020 17:53

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Новости. Общество
12:11, 28 Июля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Судебная коллегия Верховного суда Карелии отменила оправдательный приговор, вынесенный 28 мая судьей петрозаводского городского суда Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики при докладчике Елене Власюк рассмотрела апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским и отменила решение Петрозаводского городского суда, вынесенное 28 мая судьей Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Дело отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, на скамье подсудимых оказались сотрудники управления МВД по Петрозаводску: заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и старший следователь Екатерина Хорина.

Полицейских обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в июне 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник в сентябре 2018 года напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Ранее гособвинитель Александр Вешняков просил суд назначить пять лет лишения свободы в колонии-поселении для каждого из трех фигурантов дела о халатности. Вешняков также требовал, чтобы суд запретил сотрудникам полиции занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок три года. При этом, по оценке гособвинителя, подсудимой Хориной следовало отсрочить наказание до наступления 14-летнего возраста ее ребенку.

Потерпевшими по делу были признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник.

Убийца Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года. Затем адвокат Виктор Бережной, представляющий в суде интересы Ипатова, подал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать этот приговор. Однако второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении "петрозаводского маньяка". Отбывать наказание осужденный должен в исправительной колонии особого режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-28 14:06:08
Их начальников из МВД и УВД , надзирающих прокуроров позабыли тоже посудить :)
кир
2020-07-28 12:47:00
В ментовку идут после армии, не имея никакой специальности.
Вот и результат.
zanoza
2020-07-28 12:41:30
И это радует! Халатность, допущенная полицейскими при задерджании Ипатова, не вызывает сомнения.
Владимир11
2020-07-28 13:01:04
zanoza, верно!
Мишка
2020-07-28 12:22:21
Недавний случай с бездействием полиции при смертельном ДТП этого экземпляра Скотланда, кажется, повлиял видимо! Ведь смешно,когда гос.орган, обязанный защищать народ, называют ЗАО , то бишь, закрытое акционерное общество...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»