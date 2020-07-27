Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии отменила оправдательный приговор, вынесенный 28 мая судьей петрозаводского городского суда Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики при докладчике Елене Власюк рассмотрела апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским и отменила решение Петрозаводского городского суда, вынесенное 28 мая судьей Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Дело отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, на скамье подсудимых оказались сотрудники управления МВД по Петрозаводску: заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и старший следователь Екатерина Хорина.

Полицейских обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в июне 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник в сентябре 2018 года напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Ранее гособвинитель Александр Вешняков просил суд назначить пять лет лишения свободы в колонии-поселении для каждого из трех фигурантов дела о халатности. Вешняков также требовал, чтобы суд запретил сотрудникам полиции занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок три года. При этом, по оценке гособвинителя, подсудимой Хориной следовало отсрочить наказание до наступления 14-летнего возраста ее ребенку.

Потерпевшими по делу были признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник.

Убийца Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года. Затем адвокат Виктор Бережной, представляющий в суде интересы Ипатова, подал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать этот приговор. Однако второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении "петрозаводского маньяка". Отбывать наказание осужденный должен в исправительной колонии особого режима.