Три человека получили травмы в двух ДТП в Карелии

За минувшие сутки аварии с пострадавшими произошли в Кондопожском и Калевальском районах

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 23 сентября в 07.28 на 173 км трассы в Калевальском районе 51-летний водитель автомобиля ВАЗ 2121 допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 2115.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2121, 42-летняя женщина, получила травмы.

Обстоятельства аварии происшествия устанавливаются.

В этот же день с места ДТП в Кондопожском районе были госпитализированы два водителя. Как ранее сообщалось, авария произошла на федеральной трассе, возле поворота к деревне Уссуна. Столкнулись фургон Mercedes и легковая машина MINI Cooper.

Как уточнили в Госавтоинспекции Карелии, 49-летний водитель автомобиля MINI Cooper допустил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 34-летней женщины. По факту ДТП проводится проверка.