Женщина-водитель за рулем фургона пострадала в аварии на трассе «Кола» в Карелии (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись утром в Кондопожском районе республики.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео последствий аварии на федеральной трассе в Кондопожском районе, возле поворота к деревне Уссуна.

Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла на 512 километре трассы «Кола». Столкнулись фургон Mercedes и легковая машина MINI Cooper.

Транспортные средства получили механические повреждения. В результате аварии женщина, сидевшая за рулем фургона Mercedes, получила травмы.

Характер травм и подробности происшествия уточняются. На месте работают наряды ДПС.