Твердые коммунальные аргументы

Мэрия Петрозаводска заключила первый контракт с регоператором на вывоз строительных и растительных отходов.

Субботники по благоустройству и ремонты квартир активизировались с приходом тепла и добавили соцсетям особый вайб: жители Петрозаводска размещают фотографии и эмоциональные посты о состоянии контейнерных площадок. Мусора много, а ясности насчет того, почему его нельзя в одночасье убрать, у горожан пока мало. Разберемся, почему так получилось и поразмышляем, как можно исправить ситуацию.

Все мы уже успели понять, что с мая 2018 года за вывоз твердых коммунальных отходов в республике отвечает одна организация – «Карельский экологический оператор» по соглашению, которое заключено с Правительством региона на 10 лет.

Логично думать, что компания следит и за тем, чтобы хватало мусоровозов, и спецтранспорт курсировал с нужной частотой по оптимальным маршрутам. Однако на деле в этом процессе больше участников.

«КЭО», как предписывает законодательство, занимается твердыми коммунальными отходами, а также крупногабаритным мусором, который является частью ТКО – старой мебелью, сломанной бытовой техникой. За вывоз непрофильного для регионального оператора мусора отвечает хозяин контейнерной площадки. Обычно это мэрия, реже – управляющая компания или товарищество собственников жилья.

- И судебная практика, и прямые нормы закона предписывают работать с отходами, не относящимися к ТКО, либо балансодержателю площадки, либо собственнику отходов, - говорит Руслан Губайдуллин, руководитель ассоциации «Чистая страна». Это крупнейшее в России объединение организации, специализирующихся на обращении с отходами. – Конечно, для этой работы можно и даже нужно привлекать регоператоров по обращению с ТКО, как профессиональных и ответственных игроков рынка, но в рамках специального контракта.

То есть регоператор (не только карельский, но и любая организация подобного статуса в России) может вывозить строительные отходы, которые остаются после ремонта квартир, и «зеленый» мусор, собранный после субботников и других работ по благоустройству. Это даже логично – использовать именно его мощности, его автопарк. К тому же профессионалы гарантированно не сбросят строительный мусор в ближайший овраг или за гаражным массивом, чтобы сэкономить на бензине и на плате за прием отходов полигоном. А вот единоразово нанятые частники, увы, так порой поступают.

Однако в тариф, в ежемесячные платежки, транспортировка всех этих кусков бетона, кирпичей, старых досок, обломков гипсокартона, обрезанных веток и мешков с листвой не заложена. Впрочем, «Карельский экологический оператор» занимается и таким непрофильным мусором, то есть вынуждено взял на себя дополнительные обязательства, чтобы не допустить полного захламления контейнерных площадок. Как сообщили в компании, в Петрозаводске с начала года она уже вывезла более 10 тысяч кубометров таких отходов. К работе привлечена дополнительная техника – два ломовоза и погрузчик. Крупный мусор вывозят семь ломовозов, из них два работают в две смены, три грузовых газона, погрузчик, два бункеровоза и мультилифт.

По мнению исполнительного директора ассоциации содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» Валерии Гулимовой, сложившаяся в Петрозаводске ситуация не уникальна.

- Регоператор должен вывозить твердые коммунальные отходы, дворник - подметать, орган местного самоуправления, УК или ТСЖ - очищать площадку от других видов мусора, если не сумели объяснить жильцам, что те должны самостоятельно заказывать его вывоз, – поясняет она. - По факту все происходит иначе. Сначала регоператоров просят помочь вывезти «не ТКО» один раз, потом второй, а потом это уже воспринимается как должное.

Безусловно, власти погружены в проблему.

На недавнем совещании по «мусорной» теме глава Петрозаводска Владимир Любарский констатировал, что на контейнерных площадках скапливаются шины и строительный мусор. Он уточнил, что горожане должны выбрасывать эти отходы за дополнительную плату. Если не получается ловить нарушителей за руку и штрафовать, то, по словам градоначальника, такие свалки должна ликвидировать либо мэрия, либо управляющие компании и ТСЖ. И шаг был сделан: администрация заключила с «КЭО» договор на ликвидацию подобных скоплений. Также есть идея установить специальные контейнеры для сбора шин.

По мнению прокурора столицы Карелии Сергея Кокорева, не все горожане знают, какие отходы и как необходимо утилизировать. То есть нужно усилить и разъяснительную работу.

Почему вообще так вышло, что «не ТКО» остались за бортом схемы? Новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами внедряют в России с 2018-2019 годов. И если с правилами работы с ТКО уже все понятно и выстроено, то другие виды отходов еще требуют повышенного внимания. Региональные операторы вместе с властями каждого субъекта страны проходят этот путь, ведь необходимо учитывать местные нюансы, бюджетные возможности, особенности логистики, объяснять людям, зачем все это надо. Не каждая сторона этой большой работы видна сразу. За спорами о тарифе, квитанциях – наиболее острых для людей темах - «не ТКО» были просто не видны. И, конечно, этот вид отходов не за бортом, законодательство его «судьбу» описывает, ответственных за вывоз определяет.

Так что же делать? Видимо на сегодняшнем этапе органам местного самоуправления надлежит заключить отдельные контракты на вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Такой шаг должны сделать власти не только Петрозаводска, а всех муниципальных образований. Проблеме необходимо системное решение.