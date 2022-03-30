Умер Владимир Жириновский

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский скончался.
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, информирует ТАСС.
В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом.
В конце марта в Сети появилось сообщение о смерти лидера ЛДПР, которое назвали ложным.
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