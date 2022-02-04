СМИ: Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Источники утверждают, что у многократно привитого российского политика может быть двусторонняя пневмония.

В Москве госпитализирован известный российский политик, депутат Государственной Думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники, политик доставлен в Центральную клиническую больницу, однако в ЛДПР сообщения о госпитализации их лидера назвали слухами.

Издание Lenta.ru утверждает, что у Жириновского может быть двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. При этом издание напоминает, что сам политик рассказывал о своей вакцинации: по словам лидера ЛДПР, он привился восемь раз.