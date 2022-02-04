890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Стало известно, кто достроит детский сад на Ключевском шоссе в Петрозаводске 3
08.02.2022 17:12
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06

СМИ: Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Новости. Политика
14:22, 09 Февраля 2022
фото: © Антон Новодережкин / ТАСС

Новости партнеров

Источники утверждают, что у многократно привитого российского политика может быть двусторонняя пневмония.

В Москве госпитализирован известный российский политик, депутат Государственной Думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники, политик доставлен в Центральную клиническую больницу, однако в ЛДПР сообщения о госпитализации их лидера назвали слухами.

Издание Lenta.ru утверждает, что у Жириновского может быть двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. При этом издание напоминает, что сам политик рассказывал о своей вакцинации: по словам лидера ЛДПР, он привился восемь раз.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»